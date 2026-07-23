Três mortos e oito feridos em ataques ucranianos na Rússia e na Crimeia

Três pessoas morreram, entre elas uma criança, e oito ficaram feridas em bombardeios noturnos ucranianos contra a Rússia e a península anexada da Crimeia, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (23).

Na região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, um homem morreu e outro ficou ferido em um ataque ucraniano com drones contra um veículo, segundo um comunicado das autoridades regionais publicado no Telegram.

Nos arredores de Voronej, a 500 km ao sul de Moscou, uma "criança de três anos foi assassinada" no incêndio que se declarou em sua casa após a queda de um drone, escreveu também na plataforma de mensagens o governador regional, Aleksandr Gusev.

Os pais do menor "sofreram diversos ferimentos", detalhou ele, acrescentando que um jovem também ficou ferido em um ataque de drones na mesma área.

Na Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas, incluindo duas crianças, em um bombardeio ucraniano, informou o governador local instalado por Moscou, Sergei Aksionov.

Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa contra a Ucrânia, aumenta a intensidade dos bombardeios em ambos os lados da fronteira, deixando um número cada vez maior de vítimas civis.

Os esforços de mediação dos Estados Unidos entre Kiev e Moscou ficaram suspensos desde o início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro, com a atenção de Washington tomada pelo Irã.

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