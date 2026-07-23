Rússia adverte EUA sobre 'inaceitável' venda de armas à Ucrânia

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, advertiu Washington contra o envio "inaceitável" de armas à Ucrânia durante uma reunião nesta quinta-feira (23) em Manila com seu homólogo americano, Marco Rubio, segundo Moscou.

Durante o encontro, à margem de uma cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), o russo condenou o que chamou de "política desestabilizadora por parte de países europeus, que continuam buscando infligir à Rússia uma 'derrota estratégica'".

A primeira reunião entre Lavrov e Rubio desde setembro de 2025 ocorre em um momento em que Washington se afastou da mediação na Ucrânia para lidar com a guerra no Oriente Médio.

O Departamento de Estado americano indicou, em um breve comunicado, que Rubio e Lavrov discutiram "a relação EUA-Rússia e a necessidade de pôr fim à guerra Rússia-Ucrânia".

Segundo o comunicado de Moscou, Lavrov reiterou que a parte russa estava disposta a uma "solução político-diplomática do conflito".

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse nesta quinta-feira que conversou com os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, em uma tentativa de reativar as negociações para pôr fim à guerra, iniciada em fevereiro de 2022.

"Foi uma conversa positiva e importante sobre como revitalizar a diplomacia e nos aproximar da paz", declarou no X.

Trump expressou apoio à campanha da Ucrânia de ataques com drones de longo alcance contra a infraestrutura energética russa, afirmando que poderia "ajudar a pôr fim" no conflito.

Nos últimos meses, Kiev parece ter freado a implacável ofensiva de Moscou e ampliou consideravelmente seus ataques com drones contra a Rússia.

Moscou intensificou seus lançamentos de mísseis contra Kiev, que enfrenta o esgotamento de sua defesa aérea.

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