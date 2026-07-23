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Polícia repele manifestantes contra projeto de resort ligado aos Trump na Albânia

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AFP
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Repórter
23/07/2026 06:39

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A polícia albanesa dispersou manifestantes que tentavam se aproximar do Parlamento em Tirana, nesta quinta-feira (23), para protestar contra um projeto turístico ligado à família Trump e pedir a renúncia do primeiro-ministro Edi Rama. 

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Desde 31 de maio, mobilizações ocorrem todas as noites em frente ao gabinete do chefe de Governo e ao Legislativo. 

A polícia acionou canhões de água e gás lacrimogêneo depois que os manifestantes tentaram romper o cordão de segurança e jogaram ovos e pedras, constataram jornalistas da AFP. 

Eles planejavam protestar contra um financiamento de 4 milhões de euros (cerca de 22 milhões de reais) destinado ao show de 4 de julho, em Tirana, de Kanye West, rapper americano que fez comentários antissemitas e cujas músicas elogiam Adolf Hitler. 

O Parlamento deveria, segundo versões não confirmadas, votar esse subsídio solicitado pelo governo para impedir o cancelamento do evento e "evitar colocar a Albânia em uma situação embaraçosa", segundo palavras do primeiro-ministro. 

A concessão desses recursos para esse show em meio ao movimento de protesto foi considerada uma provocação. 

As mobilizações iniciaram após a divulgação do projeto de um resort de luxo ligado à família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma área natural protegida e em uma ilha desabitada.

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bme/cbo/clr/pb/arm/jc

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