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Internacional

Arábia Saudita confirma que navio foi atingido no Mar Vermelho

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/07/2026 23:43

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O navio de uma empresa saudita foi atacado enquanto navegava pelo Mar Vermelho, informou nesta quinta-feira (23) a mídia estatal saudita citando uma fonte oficial, após os rebeldes huthis do Iêmen afirmarem ter atacado embarcações na região. 

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A fonte, citada pela agência estatal Saudi Press Agency, afirmou que “o navio ENCELIA, pertencente a uma companhia saudita, foi atacado enquanto navegava pelo Mar Vermelho, resultando em um incêndio na proa da embarcação”, mas que os tripulantes saíram ilesos.

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bur-abs/cms/mas/mel/ic

Tópicos relacionados:

arabia conflito eua iemen ira petroleo

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