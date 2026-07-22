Arábia Saudita confirma que navio foi atingido no Mar Vermelho
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O navio de uma empresa saudita foi atacado enquanto navegava pelo Mar Vermelho, informou nesta quinta-feira (23) a mídia estatal saudita citando uma fonte oficial, após os rebeldes huthis do Iêmen afirmarem ter atacado embarcações na região.
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A fonte, citada pela agência estatal Saudi Press Agency, afirmou que “o navio ENCELIA, pertencente a uma companhia saudita, foi atacado enquanto navegava pelo Mar Vermelho, resultando em um incêndio na proa da embarcação”, mas que os tripulantes saíram ilesos.
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