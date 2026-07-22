Ataque a aldeias deixa mais de 20 mortos na Nigéria

Homens armados mataram mais de 20 pessoas nesta quarta-feira (22) em ataques a aldeias no estado de Zamfara, noroeste da Nigéria, no episódio de violência mais recente atribuído a grupos criminosos, informaram autoridades locais à AFP.

A população do noroeste e centro da Nigéria, país mais populoso da África, enfrenta um cenário de insegurança persistente causada por grupos fortemente armados conhecidos como "bandidos", que atacam aldeias, roubam gado, sequestram e matam moradores.

"Entre as 15h e 16h de hoje, um grande número de bandidos invadiu nossas comunidades, atirando contra todos", contou à AFP Nasiru Lauwali, vereador do distrito de Sauna. "Há 21 corpos na minha frente, que vamos enterrar amanhã."

Segundo o secretário distrital de Sauna, Alhaji Shehu Garba, os ataques ocorreram em cinco aldeias, e 23 pessoas morreram na ação, a maioria agricultores.

O país também enfrenta uma insurgência jihadista no nordeste e tensões separatistas em outras áreas.

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