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Irã diz que barrou três petroleiros no Estreito de Ormuz

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AFP
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Repórter
22/07/2026 22:55

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A Guarda Revolucionária do Irã afirmou, nesta quinta-feira (23), que impediu a passagem de três navios petroleiros pelo Estreito de Ormuz, em meio a uma disputa com os Estados Unidos pelo controle dessa rota marítima crucial.

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“Três petroleiros, provocados e seduzidos pelo exército americano assassino de crianças, tentaram passar por uma rota minada ao sul do Estreito de Ormuz, mas, depois que um deles explodiu e pegou fogo, os outros dois rapidamente deram meia-volta e se retiraram”, disse a Guarda em um comunicado divulgado pela imprensa estatal iraniana, sem indicar quando ocorreu o incidente.

Nas últimas semanas, o Irã tem atacado petroleiros que tentam transitar pelo estreito próximo à costa de Omã, buscando obrigá-los a se aproximar das águas iranianas e pagar um pedágio pela passagem segura.

“A poderosa marinha (da Guarda) enfatiza que o Estreito de Ormuz está sob nosso controle (...) e qualquer navio enganado pelos Estados Unidos que tentar passar sem coordenação com a República Islâmica do Irã sofrerá a mesma sorte”, acrescentou a Guarda Revolucionária iraniana.

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bur-cms/abs/mas/mel/ic

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