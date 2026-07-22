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EUA chega a acordo de cooperação nuclear com Arábia Saudita

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Repórter
22/07/2026 18:24

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Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (22) que chegaram a um acordo de cooperação nuclear para fins civis com a Arábia Saudita, bem como a um acordo bilateral sobre salvaguardas nucleares, assinados pelo secretário de Energia, Chris Wright, e por seu par saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman.

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"Esses dois acordos estabelecem, em conjunto, a base jurídica para uma parceria de várias décadas e de bilhões de dólares, que impulsionará diversos objetivos econômicos e estratégicos prioritários, incluindo a não proliferação nuclear", afirmou o Departamento de Energia dos Estados Unidos em um comunicado.

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aha/ksb/ad/dg/am

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