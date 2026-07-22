Ronaldo e Roberto Carlos negociam compra da Inter de Limeira

O ex-jogador Roberto Carlos está negociando, junto com Ronaldo Fenômeno, a compra da Inter de Limeira, clube do interior de São Paulo, afirmou o ex-lateral-esquerdo em entrevista a um canal digital.

Fundado em 1913 como Associação Atlética Internacional na cidade de Limeira, que conta com uma população de cerca de 340 mil habitantes, o clube lidera atualmente a terceira divisão do futebol brasileiro.

"Eu e o Ronaldo estamos comprando a Inter de Limeira agora" com outros sócios, afirmou Roberto Carlos na terça-feira, em entrevista ao canal digital Wamo.

Ronaldo e Roberto Carlos integraram a seleção brasileira que conquistou o pentacampeonato mundial na Coreia do Sul e no Japão, em 2002.

Um dirigente do clube, sob condição de anonimato, disse à AFP que as negociações estavam "indo bem" e que o percentual de ações a ser vendido está sendo avaliado no momento.

"Vamos pouco a pouco entrar outra vez no futebol do interior para que possam, além de ter grandes jogadores indo para a seleção, reorganizar esses clubes", comentou Roberto Carlos.

Times como Flamengo e Palmeiras dominaram a Copa Libertadores nos últimos anos, e o Brasil continua sendo o maior exportador de talentos para o futebol europeu.

No entanto, sucessivas eliminações em Copas do Mundo reacenderam o debate sobre o sistema de desenvolvimento de jogadores do país.

A Seleção Brasileira foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, perdendo por 2 a 1 para a Noruega.

Roberto Carlos afirmou que consideraria opções envolvendo clubes menores, como o União São João, onde iniciou sua carreira.

Ele observou que um dos sócios no negócio é Enrico Ambrogini, que atuou como diretor de operações do Cruzeiro durante o período em que Ronaldo foi acionista do clube mineiro (2021-2024).

Ele também revelou que havia sócios africanos e árabes envolvidos, embora não tenha fornecido mais detalhes.

Com Ronaldo como acionista majoritário, o Cruzeiro passou por uma drástica reestruturação financeira para evitar a falência e conquistou o acesso à primeira divisão.

Na Espanha, o ex-atacante foi dono do Valladolid (2018–2025), um período que foi marcado por altos e baixos.

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