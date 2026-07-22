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Irã ameaça com resposta contundente se suas infraestruturas civis forem atacadas

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AFP
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Repórter
22/07/2026 16:15

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O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, advertiu nesta quarta-feira (22) que o país dará uma resposta contundente caso sejam realizados ataques contra suas infraestruturas civis, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou bombardear pontes e usinas de energia.

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"Nossa doutrina de defesa é clara: olho por olho. Qualquer ataque contra o Irã, incluindo nossas infraestruturas, provocará uma resposta contundente e decisiva", afirmou o chanceler Araghchi. A emissora estatal iraniana citou fontes militares que disseram que as ameaças dos Estados Unidos "não terão outro resultado além da expansão da guerra".

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Bur/Kam/an/mel/am

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