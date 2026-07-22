Inter Miami anuncia contratação de Casemiro mas MLS abre investigação

O Inter Miami, clube de Lionel Messi, anunciou nesta quarta-feira (22) a contratação do volante brasileiro Casemiro, o que motivou uma investigação por parte da liga norte-americana (MLS).

Casemiro, de 34 anos, chega como jogador livre após sua passagem pelo Manchester United e assinou com o Inter para o restante da temporada de 2026 e para a temporada reduzida de 2027, com opção de extensão por mais dois anos, informou a franquia.

Simultaneamente a esse anúncio, a Major League Soccer informou que está analisando uma acusação de aliciamento irregular ('tampering') contra o Inter Miami em relação à contratação do brasileiro, cinco vezes vencedor da Liga dos Campeões pelo Real Madrid.

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