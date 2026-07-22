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Onda de incêndios atinge Sicília e força a evacuação de uma clínica

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AFP
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Repórter
22/07/2026 13:03

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Os bombeiros italianos combatem inúmeros incêndios florestais e queimadas em vegetação por toda a Sicília nesta quarta-feira (22), onde as temperaturas ultrapassam os 40°C em algumas regiões e ventos quentes alimentam as chamas. 

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Cem moradores, além de 22 pacientes de uma clínica no centro da ilha, onde um incêndio arde há vários dias apesar do uso de aviões-tanque, precisaram ser evacuados, informaram os bombeiros em um comunicado. 

Os serviços de emergência relataram ter atendido a mais de 1.000 focos de incêndio em toda a Sicília desde sábado. 

Um porta-voz da Defesa Civil italiana disse à AFP que a situação é "grave", observando que os incêndios "são favorecidos por temperaturas extremamente altas" e "solo muito seco", consequência da falta de chuva. 

No entanto, segundo os bombeiros e a Defesa Civil, não há relatos de vítimas.

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rba/ljm/eba/mab/an/aa

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