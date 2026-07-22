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Phil Foden renova com Manchester City até 2030

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Repórter
22/07/2026 12:53

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O atacante do Manchester City, Phil Foden, renovou seu contrato por mais quatro anos com os 'Citizens', garantindo assim sua permanência até 2030, anunciou o clube inglês nesta quarta-feira (22).

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Foden, de 26 anos, que não foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção da Inglaterra, enfrentou uma temporada marcada por lesões. 

Seu contrato anterior terminaria ao final da próxima temporada e seu novo acordo assegura sua continuidade sob o comando do novo técnico, Enzo Maresca. 

"Comprometer meu futuro com o City significa tudo para mim. Jogar por este clube é a única coisa que sempre quis fazer, e é sempre uma honra vestir esta camisa", comemorou Foden. 

Desde que foi promovido das categorias de base do clube para o time principal, Foden conquistou seis títulos da Premier League, a Liga dos Campeões, duas Copas da Inglaterra (FA Cup) e cinco Copas da Liga com o City. 

Ele é o jogador mais vitorioso da história do City, ao lado de Bernardo Silva e John Stones.

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smg/iga/pc/aam/aa

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