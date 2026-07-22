Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Antiga cidade libanesa de Tiro inscrita na Lista do Patrimônio Mundial em Perigo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/07/2026 11:43

compartilhe

SIGA

Tiro, antiga cidade fenícia no sul do Líbano atingida por bombardeios israelenses nos últimos meses, foi inscrita na terça-feira (21) na lista de Patrimônio Mundial em Perigo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), anunciou a agência no X. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O bem foi diretamente atingido e sofreu danos. Além disso, seu estado de conservação gera preocupação crescente, especialmente diante da possibilidade de novos impactos", afirmou. 

A organização realiza atualmente a 48ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial em Busan, Coreia do Sul. Segundo a agência, o pedido de inscrição na lista foi apresentado pelo Estado libanês. 

Situada na costa do sul do país, a cerca de vinte quilômetros da fronteira com Israel, Tiro é uma das cidades mediterrâneas mais antigas do mundo. Seus habitantes fugiram em massa após os chamados à evacuação feitos pelo Exército israelense. 

A cidade é alvo de uma campanha de bombardeios israelenses desde o início da guerra com o movimento pró-iraniano Hezbollah em 2 de março. 

O município conta com dois sítios considerados Patrimônio Mundial da Unesco, que abrigam vestígios do Império Romano, como o Arco do Triunfo e um hipódromo do século II. 

Um dos sítios foi diretamente atingido em junho por um bombardeio israelense. 

O ministro libanês da Cultura, Ghassan Salamé, acusou Israel de não respeitar a Convenção de Haia, que obriga a preservar os bens culturais em caso de conflito armado, nem os "Escudos Azuis", emblema simbólico criado por um comitê vinculado à Unesco para proteger Tiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cl/dab/mba/mab/an/jc/aa

Tópicos relacionados:

conflito historia israel libano unesco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay