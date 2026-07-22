Ao menos dez mortos em incêndio que atingiu duas casas em Lima
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Pelo menos dez pessoas morreram nesta quarta-feira (22) em um incêndio que destruiu duas casas em um bairro de baixa renda de Lima, informou o Instituto Nacional de Defesa Civil do Peru (Indeci).
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"Na madrugada de hoje, um incêndio urbano atingiu Lima, deixando 10 mortos e 2 desabrigados, além de duas casas inabitáveis", afirmou o Indeci em suas redes sociais.
Segundo familiares, cinco dos mortos eram adultos e os outros cinco, crianças.
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