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Ao menos dez mortos em incêndio que atingiu duas casas em Lima

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/07/2026 11:33

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Pelo menos dez pessoas morreram nesta quarta-feira (22) em um incêndio que destruiu duas casas em um bairro de baixa renda de Lima, informou o Instituto Nacional de Defesa Civil do Peru (Indeci). 

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"Na madrugada de hoje, um incêndio urbano atingiu Lima, deixando 10 mortos e 2 desabrigados, além de duas casas inabitáveis", afirmou o Indeci em suas redes sociais. 

Segundo familiares, cinco dos mortos eram adultos e os outros cinco, crianças.

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cm/nn/aa

Tópicos relacionados:

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