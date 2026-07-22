AMD investirá US$ 5 bilhões na Anthropic, que fez um pedido massivo de semicondutores

A AMD investirá 5 bilhões de dólares (25,3 bilhões de reais) na Anthropic, anunciaram as duas empresas americanas nesta quarta-feira (22), como parte de uma aliança que também inclui um pedido massivo de processadores para o desenvolvimento de inteligência artificial (IA).

O acordo demonstra ainda mais a ambição do grupo de Santa Clara, Califórnia, de se posicionar como concorrente da gigante Nvidia no mercado de chips de IA mais avançados.

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