AMD investirá US$ 5 bilhões na Anthropic, que fez um pedido massivo de semicondutores
compartilheSIGA
A AMD investirá 5 bilhões de dólares (25,3 bilhões de reais) na Anthropic, anunciaram as duas empresas americanas nesta quarta-feira (22), como parte de uma aliança que também inclui um pedido massivo de processadores para o desenvolvimento de inteligência artificial (IA).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O acordo demonstra ainda mais a ambição do grupo de Santa Clara, Califórnia, de se posicionar como concorrente da gigante Nvidia no mercado de chips de IA mais avançados.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
tu/spi/mr/nn/aa