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Itália sediará nova rodada de diálogo entre Líbano e Israel em 4 de agosto

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Repórter
22/07/2026 09:58

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A Itália sediará uma nova rodada de negociações entre o Líbano e Israel em 4 de agosto, anunciou o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, nesta quarta-feira (22). Esta será a segunda rodada em menos de um mês, após as conversas realizadas em Roma em meados de julho.

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"Em 4 de agosto, realizaremos mais uma sessão de diálogo", declarou Tajani na Câmara dos Deputados, acrescentando que a primeira rodada de negociações "nos permitiu alcançar avanços significativos na definição das primeiras zonas-piloto". 

As negociações, sob os auspícios dos Estados Unidos, visam pôr fim ao estado de guerra entre Israel e o movimento islamista pró-Irã Hezbollah no Líbano. 

O acordo busca desarmar o Hezbollah, mobilizar tropas libanesas no sul do país e retirar gradualmente as forças israelenses, começando pelas chamadas "zonas-piloto".

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jra-cmk/hba/pc/pb/aa

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