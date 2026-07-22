Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Mais de 1.000 mortes pelo surto de ebola na RDC e em Uganda, diz OMS

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/07/2026 09:58

compartilhe

SIGA

O surto de ebola declarado em maio matou mais de 1.000 pessoas na República Democrática do Congo e em Uganda, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira (22). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um total de 2.473 casos do vírus mortal foram confirmados na RDC, incluindo 999 mortes, enquanto a vizinha Uganda registrou 20 casos, incluindo duas mortes, segundo um relatório da OMS baseado em dados oficiais de ambos os países. 

O décimo sétimo surto de ebola na RDC foi declarado em 15 de maio, após várias mortes em Ituri, e permanece concentrado nesta província do nordeste, rica em minerais e assolada por grupos armados. 

Casos de ebola, doença que se espalha por contato próximo e fluidos corporais infectados, também foram detectados em outras quatro províncias da RDC. 

Os casos identificados em Uganda eram, em sua maioria, de cidadãos congoleses que cruzaram a fronteira. O país afirma que está há três semanas sem registrar novos casos. 

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou na semana passada que o surto, no último mês, "se espalhou mais rapidamente do que qualquer surto anterior" da doença.

Apesar da resposta intensificada, "o surto ainda está à nossa frente e ainda estamos na fase de recuperação", disse na terça-feira Thierno Balde, coordenador da OMS para a gestão da cepa Bundibugyo na RDC. 

Atualmente, não há vacina ou tratamento aprovado para a Bundibugyo, responsável por este surto. 

No entanto, a OMS observou "avanços promissores", com testes em andamento de dois tratamentos potenciais, uma vacina e uma profilaxia pós-exposição no terreno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

nl/ag/pdw/pb/an/aa

Tópicos relacionados:

ebola oms rdcongo saude uganda virus

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay