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Agência iraniana Tasnim informa um ataque dos EUA à ilha de Larak, no Estreito de Ormuz

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AFP
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Repórter
22/07/2026 09:09

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A agência de notícias iraniana Tasnim relatou um ataque com míssil dos Estados Unidos à ilha de Larak, no Estreito de Ormuz, na tarde desta quarta-feira (22), e informou que moradores ouviram uma forte explosão no local. 

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"Às 14h48, a ilha de Larak foi alvo de um míssil americano", afirmou a Tasnim. "As autoridades competentes estão realizando uma investigação para determinar a dimensão do ataque, o ponto exato de impacto e a extensão de possíveis danos."

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bur/smw/jsa/aa

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