Bombeiros avançam no combate ao grande incêndio ao norte de Madri
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Os bombeiros que combatem um incêndio florestal devastador, que já consumiu 32 mil hectares 100 km ao norte de Madri e forçou a evacuação de mais de mil pessoas, avançam no seu controle nesta quarta-feira (22), embora as autoridades tenham pedido "extrema cautela".
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O incêndio, que começou na quinta-feira passada na província de Guadalajara e é considerado "o mais complexo" da história recente da Espanha, preocupa as autoridades porque continua queimando de forma descontrolada enquanto o país enfrenta mais uma onda de calor, o que cria as condições ideais para alimentar as chamas.
"Estamos em uma fase de estabilização" do incêndio e "esperamos que amanhã (quinta-feira) possamos declará-lo estabilizado", disse o presidente da região de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Ele visitou a área nesta quarta-feira acompanhado do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.
"Encaramos a situação com uma perspectiva mais otimista, mas também com muita cautela", disse García-Page, que mencionou um destacamento "histórico" de bombeiros e recursos terrestres e aéreos para combater as chamas, o que levou ao deslocamento preventivo de cerca de 1.200 pessoas de 40 municípios.
Com a melhora da situação, García-Page afirmou que algumas pessoas estão sendo autorizadas a retornar para suas casas.
Segundo as autoridades, este incêndio é complexo porque começou em uma área praticamente desabitada e árida, com abundante vegetação rasteira, o que facilitou sua rápida propagação.
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