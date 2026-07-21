Brasil vai evitar retaliar tarifa dos EUA

O governo brasileiro informou nesta terça-feira (21) que não buscará uma retaliação pela nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos a vários produtos brasileiros, anunciada na semana passada por Washington e que entra em vigor amanhã.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia prometido ativar uma lei de reciprocidade comercial, mas Brasília baixou hoje o tom.

"A ideia não é retaliação. Olho por olho, o que pode acontecer é de os dois ficarem cegos", disse o vice-presidente, Geraldo Alckmin. "No que depender do Brasil, negociação sempre", acrescentou, após se reunir com autoridades de setores afetados, como os de fabricantes de calçados e máquinas.

Os empresários se opuseram à ativação da lei de reciprocidade, aprovada por unanimidade no Congresso em abril de 2025.

O Brasil é um dos países mais castigados pela nova rodada de tarifas americanas, após reveses judiciais anularem as taxas anteriores.

Washington impôs os 25% em resposta ao que considera "práticas comerciais desleais" brasileiras para impedir a entrada de produtos americanos. Segundo Alckmin, "a medida é injusta e totalmente descabida", visto que a balança comercial apresenta superávit em favor dos Estados Unidos.

A menos de três meses das eleições presidenciais, as sobretaxas surgem como um ponto de conflito importante entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jss/lb/lb/ic