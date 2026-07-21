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Defesa antiaérea é acionada em Teerã, diz mídia estatal iraniana

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AFP
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Repórter
21/07/2026 22:30

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O sistema de defesa antiaérea foi ativado em Teerã, após o anúncio dos Estados Unidos de novos ataques contra o Irã, informou nesta quarta-feira (22) a mídia estatal iraniana. 

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“Fontes de informação relataram há alguns minutos que foi possível ouvir atividade de defesa antiaérea nas zonas oeste, leste e nordeste de Teerã”, informou a televisão estatal no Telegram. A agência estatal Irna noticiou outras explosões no noroeste e no sul do Irã, assim como na cidade de Bushehr, onde está localizada uma usina nuclear.

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bur-cms/tc/mas/lb/ic

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