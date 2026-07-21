EUA lança ataques contra o Irã pela 11ª noite seguida

O exército dos Estados Unidos atacou alvos militares no Irã pela “décima primeira noite consecutiva”, informou o Comando Central para o Oriente Médio (Centcom).

“Os ataques foram planejados para continuar degradando a capacidade do Irã de ameaçar o transporte comercial no Estreito de Ormuz”, disse o Centcom no X, acrescentando que os bombardeios começaram às 23h GMT (20h no horário de Brasília).

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