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EUA lança ataques contra o Irã pela 11ª noite seguida

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Repórter
21/07/2026 21:21

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O exército dos Estados Unidos atacou alvos militares no Irã pela “décima primeira noite consecutiva”, informou o Comando Central para o Oriente Médio (Centcom). 

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“Os ataques foram planejados para continuar degradando a capacidade do Irã de ameaçar o transporte comercial no Estreito de Ormuz”, disse o Centcom no X, acrescentando que os bombardeios começaram às 23h GMT (20h no horário de Brasília).

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sla/mlm/cr/ad/lb/ic

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