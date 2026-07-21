Minnesota United se despede de James Rodríguez com um 'obrigado por tudo'

O Minnesota United, clube da MLS, confirmou nesta terça-feira (21) o fim da breve passagem do astro colombiano James Rodríguez, cujo futuro volta a ser incerto.

"Obrigado por tudo, James", foi a única mensagem publicada pelo United nas redes sociais.

James, de 35 anos, disputou sua última partida pelo Minnesota em 13 de maio, antes de se juntar à seleção colombiana para a preparação visando à Copa do Mundo de 2026.

O meia-atacante, ex-Real Madrid, havia chegado ao United em fevereiro e participou de apenas seis jogos da MLS, sendo titular em dois deles.

A passagem decepcionante de James pelo Minnesota, prejudicada pela falta de ritmo de jogo e problemas físicos subsequentes, terminou sem gols marcados e com duas assistências.

Seu contrato com o United tinha duração de apenas quatro meses, abrangendo o período até a Copa do Mundo, na qual a Colômbia foi eliminada nas oitavas de final pela Suíça, em uma disputa de pênaltis.

O Minnesota detinha uma opção de renovar o contrato do colombiano até o final da temporada, que se encerra em dezembro, mas decidiu não exercê-la.

James foi titular absoluto no Mundial de 2026, mas não brilhou como em participações anteriores pela seleção colombiana.

Agora, ele precisará buscar um novo destino, tendo defendido sete clubes diferentes desde 2020.

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