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Alcaraz aparece na lista de inscritos para o Aberto dos Estados Unidos

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Repórter
21/07/2026 20:45

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O tenista espanhol Carlos Alcaraz, afastado das quadras desde abril devido a uma lesão, consta na lista de inscritos divulgada nesta terça-feira (21) para o US Open, torneio do qual é o atual campeão. 

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Número três do mundo, Alcaraz perdeu dois dos três torneios de Grand Slam disputados até agora nesta temporada devido a uma lesão no punho direito. 

O Aberto dos Estados Unidos, que será realizado de 30 de agosto a 13 de setembro em Nova York, é sua última oportunidade neste ano de ampliar sua coleção de troféus de 'majors'. 

Na semana passada, Alcaraz também foi incluído na lista de inscritos para o Masters 1000 de Cincinnati (13 a 23 de agosto), evento que serve como preparação para o US Open. 

O tenista espanhol, bicampeão do Aberto dos Estados Unidos, começou a temporada conquistando o tão aguardado título do Australian Open, o único dos quatro torneios de Grand Slam que ainda lhe faltava. 

Sua sequência foi interrompida por uma lesão sofrida durante o torneio Conde de Godó, em Barcelona, o que o impediu de competir em Roland Garros e Wimbledon, onde o alemão Alexander Zverev e o italiano Jannik Sinner se sagraram campeões. 

Tanto Sinner quanto Zverev, primeiro e segundo colocados no ranking da ATP, também aparecem na lista de inscritos do US Open, assim como o sérvio Novak Djokovic. 

A lista de inscritos do torneio feminino é liderada pela número um do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, que tentará se tornar a primeira jogadora a conquistar três títulos consecutivos desde que Serena Williams o fez entre 2012 e 2014.

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gbv/cl/aam

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