Wall Street fecha em alta, impulsionada por semicondutores

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (21), estimulada pelo entusiasmo com os grandes nomes do setor de semicondutores e relegando as incertezas geopolíticas a segundo plano.

O Dow Jones fechou em alta de 0,74%, enquanto o Nasdaq subiu 1,29% e o índice ampliado S&P 500 avançou 0,89%.

"Estamos presenciando um repique generalizado, impulsionado pelo apetite pelo risco", fomentado em particular pelos "semicondutores", resumiu José Torres, da Interactive Brokers.

O setor atravessou períodos de turbulências nos últimos meses devido às preocupações com os enormes investimentos dedicados à inteligência artificial (IA) e sua rentabilidade.

"Mas o mercado parece disposto a tentar mais uma vez impulsionar os valores do setor", aponta Patrick O'Hare, da Briefing.com.

Neste contexto, a gigante Nvidia subiu 1,97%, enquanto a Broadcom avançou 2,21%, a AMD disparou 8,11% e a Micron, 12,17%.

"Espera-se que o setor tecnológico registre alta de 61% em seus lucros em relação ao ano anterior, enquanto o dos semicondutores deveria experimentar um avanço de 140%", diz Sam Stovall, analista da CFRA.

Wall Street pareceu não dar atenção ao novo aumento dos preços do petróleo, enquanto continua o conflito no Oriente Médio.

"Estas tensões inquietam os analistas do setor energético e os observadores do mercado da dívida, que temem, de um lado, uma escassez de oferta, e de outro, altas dos juros por parte do Fed (banco central americano) associadas a expectativas de inflação mais elevadas", explica Torres.

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