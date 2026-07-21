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Zelensky substitui chefe das Forças Armadas da Ucrânia

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Repórter
21/07/2026 18:15

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O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, informou, nesta terça-feira (21), que destituiu Oleksandr Syrskyi do cargo de comandante-chefe do Exército ucraniano e nomeou, em seu lugar, o popular comandante das Forças Conjuntas, Mykhailo Drapatyi, em meio ao descontentamento após a saída do ministro da Defesa.

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"Decidi que o novo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia será Mykhailo Drapatyi... Sou grato a Oleksandr Syrskyi e a cada um de nossos combatentes pelas sólidas posições da Ucrânia na linha de frente", afirmou Zelensky em uma publicação no Telegram.

Oleksandr Sirsky, de 60 anos, ocupava este cargo desde 2024. Ele comandou a defesa de Kiev no início da invasão russa, em 2022. 

Sua destituição ocorre depois de vários dias de manifestações em apoio ao ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov, deposto em 14 de julho. 

Este último acusou Sirsky de ter pressionado sua saída e de ter dificultado sua tentativa de reformar o Exército.

Nascido na Rússia e formado em Moscou, Oleksandr Sirsky nunca conseguiu se desvincular da reputação de general com mentalidade soviética: seus críticos afirmam que ele dá pouca atenção às perdas humanas, o que lhe rendeu o apelido de "açougueiro".

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bur-cad/cjc/lb/mvv/am

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