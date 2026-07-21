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Secretário de Defesa dos EUA calcula custo da guerra com Irã em US$ 37,5 bi

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AFP
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Repórter
21/07/2026 17:17

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O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, declarou nesta terça-feira (21) que a guerra contra o Irã já custou 37,5 bilhões de dólares aos Estados Unidos, um aumento de quase 30% em relação à estimativa anterior, de 29 bilhões de dólares.

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"A estimativa que temos hoje é de 37,5 bilhões" de dólares (R$ 140 bilhões), afirmou Pete Hegseth perante uma comissão do Senado dos Estados Unidos, onde defendeu o pedido do governo Trump de uma ampliação orçamentária de 67 bilhões de dólares (R$ 340 bilhões) para o Pentágono.

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wd/jz/mel/am

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