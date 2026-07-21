Dibu Martínez cogita aposentadoria da seleção argentina

Após a derrota na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha, o goleiro argentino Emiliano 'Dibu' Martínez sugeriu, nesta terça-feira (21), uma possível aposentadoria da seleção de seu país em uma publicação no Instagram, questionando se é hora de "dar um passo para o lado".

"Sonhei em vencer novamente. Sonhei em trazer o título de volta para a Argentina e fazer história mais uma vez", publicou o goleiro do Aston Villa em sua conta pessoal no Instagram.

"Sinceramente, a dor é difícil de explicar. Há muito o que refletir, como seguir em frente e se é hora de dar um passo para o lado", acrescentou.

"Sinto muito. Realmente dei tudo de mim para ajudar meu país e meus companheiros de equipe", concluiu Martínez, de 33 anos, campeão mundial na Copa do Catar, em 2022.

Com onze defesas na final, o jogador de Mar del Plata foi o destaque da 'Albiceleste', mas nada pôde fazer para evitar o gol de Ferran Torres no segundo tempo da prorrogação.

'Dibu' acumula 67 jogos pela seleção e desempenhou um papel fundamental no sucesso recente da Albiceleste, conquistando dois títulos da Copa América (2021 e 2024) e, principalmente, a Copa do Mundo de 2022.

Na final daquele torneio, disputada em Lusail no dia 18 de dezembro de 2022, ele foi decisivo ao interceptar com o pé um chute do francês Randal Kolo Muani nos acréscimos da prorrogação e ao defender a cobrança de Kingsley Coman na disputa de pênaltis.

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