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Liverpool anuncia contratação da jovem promessa colombiana Samuel Martínez

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AFP
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Repórter
21/07/2026 16:07

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O Liverpool anunciou, nesta terça-feira (21), a contratação do meia colombiano Samuel Martínez, de 17 anos, vindo do Atlético Nacional, que deve integrar as categorias de base dos 'Reds' no próximo ano, informou o clube inglês em um comunicado.

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"O meio-campista ofensivo passará a integrar as categorias de base dos 'Reds' antes da temporada 2027-2028, após a conclusão de sua contratação", anunciou o time do norte da Inglaterra.

Assim, o jogador permanecerá no clube colombiano por mais um ano antes de se juntar ao Liverpool no verão de 2027, quando já terá atingido a maioridade.

Campeão do Sul-Americano Sub-17 realizado em abril passado, Martínez despertou o interesse de alguns dos maiores clubes da Europa graças ao seu desempenho no torneio, no qual disputou todas as seis partidas e deu três assistências.

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bur-dam/hgs/aam/am

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