Mais de 160 mil estrangeiros deixam África do Sul após onda de violência contra imigrantes

Mais de 160 mil estrangeiros deixaram a África do Sul desde o final de maio, após uma onda de protestos e atos violentos contra imigrantes irregulares, segundo dados fornecidos por diversos países e compilados pela AFP.

Quatro estrangeiros morreram em atos violentos de xenofobia, de acordo com as autoridades sul-africanas: um etíope, um malauiano e dois moçambicanos.

No final de maio, a morte de dois moçambicanos em Mossel Bay (sul), e o ultimato de 30 de junho, imposto por vários grupos antimigração aos estrangeiros em situação irregular para que saíssem do país, desencadearam um êxodo sem precedentes.

Cerca de 108.360 cidadãos do Zimbábue retornaram ao seu país desde junho, segundo o governo desta nação, mais de 33.800 destas pessoas foram repatriadas com recursos governamentais.

O Malawi anunciou ter repatriado mais de 46.890 de seus cidadãos a partir da África do Sul, em particular por meio de 699 ônibus. O terceiro maior grupo é composto por moçambicanos, cujo governo não divulgou números.

O governo sul-africano, cujos dados informados costumam ser inferiores aos divulgados pelos países que realizam as repatriações, afirmou ter acompanhado cerca de 2 mil moçambicanos até a fronteira.

Antes de o grupo March and March ganhar força, a organização antimigração Operação Dudula já realizava ações para impedir que estrangeiros tivessem acesso a centros de saúde ou escolas.

Os grupos antimigração acusam os estrangeiros de alimentar a criminalidade que assola o país — com uma média de 60 assassinatos por dia — e de tirar empregos dos sul-africanos, que enfrentam um índice de desemprego de 32%.

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