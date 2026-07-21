Novo premiê britânico trabalhará de Manchester ao menos um dia por semana

O novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, trabalhará pelo menos um dia por semana a partir de Manchester, região metropolitana no noroeste da Inglaterra da qual foi prefeito, como parte de seus planos de descentralização, informou um porta-voz nesta terça-feira (21).

O chefe do governo trabalhista, que assumiu o cargo na segunda-feira após a renúncia de seu companheiro de partido, Keir Starmer, anunciou a criação, em Manchester, de um "No. 10 North" (Nº 10 do Norte), em referência ao número 10 da Downing Street, local de trabalho e residência oficial dos primeiros-ministros em Londres.

O objetivo é aproximar o poder da população e levar "o crescimento econômico a todas as regiões", segundo Burnham, que foi prefeito da Grande Manchester entre 2017 e junho de 2026.

Ainda não são conhecidos os detalhes exatos dessa reforma.

Questionado pela imprensa, um porta-voz da Downing Street afirmou que o primeiro-ministro "já indicou que pretende trabalhar no Nº 10 do Norte pelo menos um dia por semana".

"Mas, evidentemente, sua agenda continuará sendo determinada pelos assuntos de governo, e nós a adaptaremos caso a caso, semana após semana", acrescentou.

Alguns funcionários já trabalham no "No. 10 North", em instalações governamentais localizadas no centro de Manchester, declarou o porta-voz, que garantiu que isso não gerará nenhum custo adicional para os contribuintes.

Segundo a BBC, trata-se dos edifícios que também abrigam escritórios da agência britânica de inteligência cibernética GCHQ.

A supervisão desses serviços ficará a cargo de Louise Haigh, considerada a principal aliada de Burnham e a número dois informal do governo.

Segundo o governo, as políticas de desenvolvimento econômico local atualmente administradas pelo Ministério da Habitação e Comunidades e pelo Ministério das Finanças serão transferidas para o "No. 10 North".

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