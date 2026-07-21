Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Socorristas relatam 12 mortos em ataques israelenses em Gaza, metade de uma mesma família

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/07/2026 12:22

compartilhe

SIGA

Doze palestinos, entre eles seis membros de uma mesma família – incluindo várias crianças – morreram nesta terça-feira (21) em diferentes ataques na Faixa de Gaza, informaram equipes de resgate e testemunhas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Defesa Civil de Gaza, que opera sob a autoridade do Hamas, um bombardeio atingiu de madrugada a casa da família Al-Masri na Cidade de Gaza, no norte do território. 

O hospital Al-Shifa confirmou ter recebido os corpos das vítimas e vários feridos. 

Equipes da AFP constataram danos importantes na residência, cujo teto ficou praticamente desabado e parcialmente carbonizado. 

Uma fonte militar declarou à AFP que um ataque "tinha como alvo um terrorista do Hamas nessa área", sem fornecer mais detalhes. 

No hospital Al-Shifa, o corpo de uma menina pequena foi colocado em um saco mortuário branco e alinhado ao lado de outros cadáveres envoltos em cobertores, na presença de seus familiares, alguns dos quais choravam em silêncio. 

"Fomos pegos de surpresa", declarou à AFP Ahmed al-Masri, que se identificou como um sobrevivente do bombardeio. 

"Toda a família do meu irmão foi eliminada do registro civil: ele, sua esposa e seus quatro filhos", detalhou. 

A Defesa Civil informou a morte de outras seis pessoas ao longo do dia no território palestino. 

Israel e o Hamas se acusam mutuamente de violar o cessar-fogo na Faixa de Gaza. 

Pelo menos 1.168 palestinos morreram desde sua entrada em vigor em outubro de 2025, segundo o Ministério da Saúde do território, cujos números são considerados confiáveis pela ONU. 

Do lado israelense, autoridades relataram a morte de cinco soldados e de um contratado que trabalhava para o Ministério da Defesa desde o início da trégua. 

O acesso limitado a Gaza impede a AFP de verificar de forma independente os balanços ou de cobrir livremente a violência na região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

az-vid/crb/mib/cab/mab/hgs/jc/aa

Tópicos relacionados:

conflito israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay