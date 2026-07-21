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França investiga supostas torturas contra participantes de flotilha para Gaza

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AFP
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Repórter
21/07/2026 12:11

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A Promotoria Nacional Antiterrorista (PNAT) da França abriu uma investigação preliminar em 1º de julho por torturas, "após as denúncias de duas pessoas que participaram de uma flotilha rumo a Gaza em outubro de 2025", informou o órgão à AFP nesta terça-feira (21). 

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As investigações foram confiadas ao Órgão Central de Combate aos Crimes contra a Humanidade (OCLCH), detalhou essa promotoria especializada, e o caso foi aberto "pelo crime de tortura segundo a Convenção de Nova York contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 10 de dezembro de 1984". 

A investigação preliminar foi iniciada em 1º de julho de 2026 "após as denúncias de duas pessoas que participaram de uma flotilha rumo a Gaza em outubro de 2025", destacou a PNAT, que inclui uma seção especializada em crimes contra a humanidade. 

A promotoria mantém aberta outra investigação preliminar por torturas e crimes de guerra, desta vez relacionada com outra flotilha rumo a Gaza em maio de 2026. 

As condenações internacionais se multiplicaram desde maio devido ao tratamento dispensado, no mar e em terra, aos 430 ativistas de diversos países dessa flotilha de caráter humanitário, destinada a romper o bloqueio de Gaza. 

As autoridades militares e penitenciárias israelenses rejeitaram essas acusações. 

A Itália abriu uma investigação semelhante, enquanto a Austrália anunciou uma apuração independente.

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abo/cco/asl/pc/an/jc/mvv

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