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Internacional

EUA condena anúncio do presidente da Nicarágua de que eliminará eleições

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/07/2026 11:35

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O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, condenou nesta terça-feira (21) as declarações do presidente nicaraguense, Daniel Ortega, que descartou qualquer possibilidade de eleições em seu país que permitissem à oposição exilada chegar ao poder. 

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"A declaração de Daniel Ortega de que, sob a ditadura de sua família, a Nicarágua jamais realizará eleições novamente, demonstra sua verdadeira natureza autoritária", disse Rubio em um comunicado, no qual pediu à comunidade internacional que "una forças" para mostrar à "ditadura que ela não pode continuar fingindo que nada está acontecendo".

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msp/sst/nn/mr/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eleicoes eua nicaragua politica

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