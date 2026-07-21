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Microsoft assina acordo de IA com Mistral para usar sua infraestrutura na Europa

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Repórter
21/07/2026 11:14

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A gigante americana da tecnologia Microsoft assinou um acordo "de vários bilhões" de dólares com a empresa francesa de inteligência artificial (IA) Mistral para utilizar sua infraestrutura na Europa, anunciaram as duas empresas em um comunicado conjunto nesta terça-feira (21). 

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Este acordo, cujo valor exato não foi divulgado, "fortalece as capacidades da Microsoft na Europa" e permitirá que a Mistral, cujos modelos de IA serão integrados aos produtos de sua parceira, desenvolva sua infraestrutura no continente, segundo o comunicado. 

Em meio ao debate em curso sobre a soberania digital europeia, a gigante americana também busca se posicionar como a empresa mais compatível com o mercado europeu. 

"A Europa deve ter acesso às capacidades de IA mais avançadas do mundo sem comprometer o controle de seus dados", disse o presidente da Microsoft, Brad Smith, citado no comunicado. 

Por sua vez, o CEO da Mistral, Arthur Mensch, expressou sua satisfação com o fato de seus modelos "serem implementados por empresas e instituições públicas em todo o mundo".

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kf/mch/pc/an/aa

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