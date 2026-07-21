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Messi chega à Argentina para descansar em Rosário com sua família após Copa

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Repórter
21/07/2026 10:05

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O astro Lionel Messi chegou nesta terça-feira (21) à Argentina para descansar com sua família em Rosário, sua cidade natal, após ter perdido a final da Copa do Mundo para a Espanha, confirmaram fontes provinciais à AFP.

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O capitão da 'Albiceleste' chegou ao aeroporto de Rosário em um voo privado por volta das 06h30 (mesmo horário em Brasília), junto com sua esposa Antonella e os três filhos, informou uma fonte do governo da província de Santa Fé sob condição de anonimato.

O canal esportivo ESPN publicou um vídeo que mostra Messi em uma caminhonete cinza entrando no condomínio fechado na cidade periférica de Funes, onde tem uma casa e costuma se hospedar quando viaja a Rosário. 

Parte da seleção chegou em Buenos Aires junto com o técnico Lionel Scaloni e a comissão técnica na noite de segunda-feira, e foram recebidos por milhares de torcedores com gritos, cantos, lágrimas e bandeiras argentinas.

O restante do elenco viajou diretamente para outras cidades para retornarem a seus respectivos clubes. 

Aos 39 anos, Messi marcou oito gols e deu quatro assistências no torneio, conseguindo levantar uma equipe que parecia derrotada em cada um dos mata-matas que disputou.

A chegada do astro à Argentina coincide com os problemas de saúde de seu pai, Jorge, seu empresário e principal apoio.

Após rumores sobre seu estado, a família informou em junho, pouco depois do início do torneio, que Jorge Messi estava sob acompanhamento médico, sem dar mais detalhes.

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bur-lm/nn/yr/aa

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