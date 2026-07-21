Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio após a retomada das hostilidades, em 7 de julho, entre Estados Unidos e Irã.

Jordânia intercepta drones

O Exército jordaniano anunciou nesta terça-feira (21) ter interceptado cinco drones iranianos.

A Guarda Revolucionária do Irã confirmou o ataque e afirmou que ele teve como alvo um "complexo que abriga as forças terroristas americanas na região de Rukban".

Exército libanês se mobiliza no sul

O Exército libanês anunciou que iniciou sua mobilização para uma localidade no sul do país, em virtude de um acordo com Israel, mediado por Washington, que busca o desarmamento do movimento pró-Irã Hezbollah.

"As unidades militares começaram nesta manhã a se deslocar para Zawtar al-Gharbiya", uma localidade da região sul de Nabatieh, informou em um comunicado.

Irã ataca alvos americanos no Bahrein e no Kuwait

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atacado dois sistemas de defesa antiaérea e uma instalação de radar em duas bases americanas no Bahrein, além de sistemas de defesa antimísseis, radares e sistemas de recepção via satélite no Kuwait.

Anteriormente, o Exército iraniano havia informado sobre ataques à base americana de Arifjan, no Kuwait, onde estão posicionados sistemas de mísseis HIMARS.

Irã detém petroleiros no Estreito de Ormuz

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou ter detido dois "petroleiros que não cumpriam a regulamentação" enquanto tentavam cruzar o Estreito de Ormuz, após "explosões provocarem incêndios de grande magnitude a bordo", informou a agência estatal Irna.

Ataques dos Estados Unidos

O Exército americano anunciou na segunda-feira (20) ter concluído uma nova série de bombardeios contra o Irã para reduzir a capacidade do país de atacar navios que transitam pelo Estreito de Ormuz.

"As forças americanas atacaram centros de comando militares iranianos, capacidades marítimas, locais de lançamento de mísseis e drones e sistemas de defesa aérea para degradar a capacidade do Irã de continuar atacando navios comerciais que atravessam o estreito de Ormuz", informou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) na rede social X.

Ataque a petroleiro

A agência marítima do Reino Unido afirmou ter recebido "múltiplos relatos de que um petroleiro (...) foi atingido por um projétil de origem desconhecida no Estreito de Ormuz", a 15 quilômetros a nordeste de Limah, em Omã.

Huthis anunciam bloqueio contra a Arábia Saudita

Os rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, anunciaram um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita após uma troca de ataques entre as duas partes na semana passada, a primeira em vários anos.

O bloqueio naval dos huthis, caso seja implementado, poderá aumentar a pressão sobre a economia saudita ao dificultar o acesso aos seus portos no mar Vermelho, fundamentais para as exportações de petróleo.

ONU alerta para ampliação do conflito

O porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, advertiu que a ameaça dos huthis contra a Arábia Saudita "traz o risco de uma escalada regional ainda maior".

A Arábia Saudita condenou o anúncio dos huthis. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que Riade "continua apoiando o povo irmão do Iêmen e seu governo legítimo".

Alerta dos Estados Unidos

O Departamento de Estado americano emitiu na segunda-feira (20) um alerta recomendando aos americanos "redobrarem a cautela" em todo o mundo devido à guerra com o Irã.

"Os americanos que estiverem fora do Oriente Médio devem reconsiderar viagens para a região e através dela", informou o departamento, advertindo para o aumento do risco de ataques contra instalações diplomáticas americanas "ou em locais associados aos Estados Unidos e a cidadãos americanos em todo o mundo".

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