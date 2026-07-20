Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Tempestade deixa ao menos 10 mortos e mais de 2 mil desabrigados no Chile

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/07/2026 23:14

compartilhe

SIGA

Pelo menos 10 pessoas morreram e 2.422 tiveram danos graves em suas moradias devido às chuvas intensas, ressacas e ventos que atingem o Chile desde 15 de julho, informou o governo nesta segunda-feira (20). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Foram registradas “10 pessoas mortas, quatro desaparecidas e 17 feridas. Há 2.422 pessoas desabrigadas”, informou à imprensa Alicia Cebrián, diretora do Serviço Estadual de Emergências (Senapred).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

axl/mel/ic

Tópicos relacionados:

chile meteorologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay