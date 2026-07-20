Tempestade deixa ao menos 10 mortos e mais de 2 mil desabrigados no Chile
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Pelo menos 10 pessoas morreram e 2.422 tiveram danos graves em suas moradias devido às chuvas intensas, ressacas e ventos que atingem o Chile desde 15 de julho, informou o governo nesta segunda-feira (20).
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Foram registradas “10 pessoas mortas, quatro desaparecidas e 17 feridas. Há 2.422 pessoas desabrigadas”, informou à imprensa Alicia Cebrián, diretora do Serviço Estadual de Emergências (Senapred).
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