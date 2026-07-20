Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Projétil atinge petroleiro perto de Omã, diz agência marítima britânica

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/07/2026 21:40

compartilhe

SIGA

Um “projétil desconhecido” atingiu um navio petroleiro na costa de Omã, informou nesta terça-feira (21) uma agência marítima britânica, enquanto Irã e Estados Unidos trocavam disparos pelo controle do estratégico Estreito de Ormuz.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A UK Maritime Trade Operations indicou que “recebeu múltiplos relatos de que um petroleiro (...) havia sido atingido por um projétil desconhecido no Estreito de Ormuz”, e acrescentou que o incidente ocorreu 15 quilômetros a nordeste da localidade omanense de Limah.

Em meio a essa nova escalada em torno dessa via crucial para o trânsito mundial de hidrocarbonetos, o exército iraniano informou mais cedo que havia atacado com mísseis uma base americana no Kuwait.

“As forças terrestres do exército atacaram com mísseis terra-terra os sistemas de mísseis HIMARS do exército terrorista americano estacionado na base de Arifjan, no Kuwait”, indicou a agência estatal de notícias iraniana Irna, citando funcionários de relações públicas do exército.

O campo de Arifjan, localizado ao sul da Cidade do Kuwait, abriga integrantes da Força Aérea, da Marinha, do Corpo de Fuzileiros Navais e da Guarda Costeira dos Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-lga/abs/arm/mvl/ic

Tópicos relacionados:

conflito eua guerra ira israel oma petroleo politica transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay