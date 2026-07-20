Projétil atinge petroleiro perto de Omã, diz agência marítima britânica

Um “projétil desconhecido” atingiu um navio petroleiro na costa de Omã, informou nesta terça-feira (21) uma agência marítima britânica, enquanto Irã e Estados Unidos trocavam disparos pelo controle do estratégico Estreito de Ormuz.

A UK Maritime Trade Operations indicou que “recebeu múltiplos relatos de que um petroleiro (...) havia sido atingido por um projétil desconhecido no Estreito de Ormuz”, e acrescentou que o incidente ocorreu 15 quilômetros a nordeste da localidade omanense de Limah.

Em meio a essa nova escalada em torno dessa via crucial para o trânsito mundial de hidrocarbonetos, o exército iraniano informou mais cedo que havia atacado com mísseis uma base americana no Kuwait.

“As forças terrestres do exército atacaram com mísseis terra-terra os sistemas de mísseis HIMARS do exército terrorista americano estacionado na base de Arifjan, no Kuwait”, indicou a agência estatal de notícias iraniana Irna, citando funcionários de relações públicas do exército.

O campo de Arifjan, localizado ao sul da Cidade do Kuwait, abriga integrantes da Força Aérea, da Marinha, do Corpo de Fuzileiros Navais e da Guarda Costeira dos Estados Unidos.

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