Coreia do Norte reafirma apoio a Moscou na guerra contra a Ucrânia

A Coreia do Norte reafirmou seu apoio à guerra de Moscou na Ucrânia enquanto os ministros das Relações Exteriores dos dois países realizavam conversações na capital russa, informou nesta terça-feira (21, data local) a imprensa estatal de Pyongyang.

A chanceler norte-coreana, Choe Son Hui, e seu par russo, Sergey Lavrov, realizaram na segunda-feira um "terceiro diálogo estratégico", em um momento em que a parceria entre os dois países "se desenvolve vigorosamente", segundo um comunicado divulgado pela agência estatal norte-coreana KCNA.

"A parte da RPDC (República Popular Democrática da Coreia) expressou seu apoio inabalável a todas as políticas internas e externas da Federação Russa para eliminar a causa raiz da disputa na Ucrânia e defender sua soberania nacional, sua integridade territorial e a justiça internacional", afirmou o comunicado.

O presidente russo, Vladimir Putin, recebeu a diplomata visitante no domingo para agradecer à Coreia do Norte pelo apoio prestado, que incluiu o envio de soldados.

"Gostaria de expressar mais uma vez minha gratidão pelo apoio dado à operação militar especial que estamos conduzindo", disse Putin, segundo um vídeo divulgado pelo Kremlin.

"Nunca esqueceremos" os "feitos heroicos" dos soldados norte-coreanos, que serão "homenageados da mesma forma que nossos compatriotas", acrescentou.

A Coreia do Norte enviou tropas para a região russa de Kursk e forneceu sistemas de armamentos para apoiar o esforço de guerra de Moscou.

Em troca, segundo analistas, o empobrecido e isolado país recebeu de Moscou ajuda financeira, alimentos, suprimentos de energia e tecnologia militar.

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