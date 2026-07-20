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EUA impõe tarifas adicionais de 50% a produtos do Canadá

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AFP
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Repórter
20/07/2026 19:34

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (20) decretos para impor novas tarifas de 50% sobre alguns produtos canadenses, alegando "tratamento discriminatório" nas áreas de álcool, automóveis e produtos lácteos. Segundo a Casa Branca, elas entrarão em vigor em 30 dias.

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Embora certas importações, como produtos do setor de energia e os bens sujeitos a direitos específicos por setor, estejam excluídas, as novas tarifas abrangem produtos que entram no país no contexto do acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá.

Trump recorreu a uma disposição legal pouco conhecida para impor as tarifas: a Seção 338 da Lei Tarifária de 1930, que permite às autoridades agir contra países acusados de aplicar práticas comerciais discriminatórias.

Embora Trump tenha imposto tarifas abrangentes aos parceiros comerciais dos Estados Unidos desde que assumiu a Presidência, elas foram acompanhadas de isenções de grande alcance para os bens que entram no país sob o acordo de livre-comércio T-MEC.

As medidas mais recentes do presidente americano ameaçam tensionar as relações entre Washington e Ottawa, e surgem após ele ameaçar o Canadá com tarifas devido a uma fumaça de incêndios florestais que se alastrou para os Estados Unidos.

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bys/jz/cr/lb/am

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