Fifa abre investigação sobre incidentes ao término da final da Copa do Mundo

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou nesta segunda-feira (20), em um breve comunicado, a abertura de uma investigação sobre os incidentes ocorridos no domingo ao final da decisão da Copa do Mundo de 2026, vencida pela Espanha por 1 a 0 contra a Argentina.

"Após analisar os relatórios pertinentes à partida final da Copa do Mundo da Fifa entre Espanha e Argentina e em conformidade com o Artigo 36 do Código Disciplinar da Fifa (CDF), o Comitê Disciplinar da Fifa nomeou um Inspetor de Disciplina e Ética para investigar possíveis violações do CDF relacionadas aos incidentes ocorridos após a partida", explicou o texto.

"O Comitê Disciplinar da Fifa fornecerá mais detalhes assim que o relatório do inspetor for concluído", observou a entidade.

Os ânimos se exaltaram em campo logo após o apito final, no momento em que a seleção espanhola começava a comemorar o segundo título mundial do país.

Leandro Paredes, envolvido em uma discussão com Gavi e outros integrantes da seleção adversária, foi alvo nesta segunda-feira de duras críticas na imprensa espanhola, que também reprovou duramente o comportamento de Nahuel Molina e do auxiliar técnico Roberto Ayala durante a confusão.

No tempo regulamentar, Enzo Fernández foi expulso após receber o segundo cartão amarelo nos acréscimos (90'+3), obrigando a Argentina a disputar a prorrogação com um jogador a menos. A vitória espanhola veio com um gol do atacante Ferran Torres (106').

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dr/gfe/aam/am