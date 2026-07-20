Wall Street fecha em baixa e opta por prudência

Wall Street fechou em leve baixa nesta segunda-feira (20), em uma sessão marcada por turbulências geopolíticas e um repique dos rendimentos dos títulos do Tesouro, antes de uma nova sequência de resultados empresariais.

O índice Dow Jones recuou 0,59%, o Nasdaq perdeu 0,05% e o S&P 500 caiu 0,19%. "A falta de dados econômicos importantes nesta semana faz com que toda a atenção dos investidores se concentre nos resultados e na geopolítica", resumiu José Torres, da Interactive Brokers.

O Irã afirmou, nesta segunda-feira, que enfrenta uma "guerra total" com os Estados Unidos, que bombardearam grande parte do seu território no nono dia consecutivo de hostilidades de uma intensidade inédita desde o cessar-fogo de abril. Teerã também reforçou seu controle no Estreito de Ormuz, passagem estratégica para o comércio mundial de hidrocarbonetos. Estes últimos acontecimentos fizeram disparar o custo da dívida soberana, considerado um termômetro das perspectivas inflacionárias.

Por volta das 20h15 GMT (17h15 de Brasília), o rendimento dos títulos do governo americano se situava em 4,59%, frente a 4,55% no fechamento de sexta-feira. As cotações do petróleo subiram 16% em pouco mais de uma semana.

"O mercado parece estar um pouco preocupado", apontou Patrick O'Hare, analista da Briefing.com. "A alta das taxas e o encarecimento do combustível freiam o interesse por valores sensíveis à conjuntura econômica", afirmou José Torres. Daí as perdas importantes do Dow Jones em comparação com os outros grandes índices americanos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tmc/ni/lrb/mvl/jm/ad/mvv/lb