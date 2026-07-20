'A dor é muito grande', diz Messi sobre derrota na final da Copa de 2026

Um dia após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo, Lionel Messi publicou uma mensagem nas redes sociais nesta segunda-feira (20), em que fala sobre a frustração com o fim do sonho do tetracampeonato mundial.

"A dor é muito grande, e será difícil essa ferida cicatrizar", escreveu o capitão da 'Albiceleste' no Instagram.

"Mas também guardo comigo todas as coisas boas... As partidas em que demos a volta por cima dando tudo de nós, momentos que ficarão para sempre em nossas memórias, e o apoio de todo um país que, somado ao trabalho duro e ao esforço deste grupo, nos colocou novamente entre os melhores do mundo", ressaltou o camisa 10.

Assim como seus companheiros de equipe, Messi deixou o estádio MetLife, em East Rutherford (Nova Jersey), no domingo, sem falar com a imprensa após a derrota por 1 a 0 para a Espanha, decidida por um gol de Ferran Torres na prorrogação.

O astro do Inter Miami ficou muito perto de conquistar o segundo título consecutivo da Copa do Mundo para seu país, encerrando um torneio no qual impressionou o mundo do futebol com seu desempenho aos 39 anos.

"É difícil dimensionar o que conquistamos hoje, mas este grupo chegou a duas finais de Copa do Mundo consecutivas", relembrou Messi, que marcou oito gols no torneio.

"Mais uma vez, conseguimos nos unir como país e permanecer juntos, compartilhando o imenso orgulho de ser argentino", afirmou.

"Também quero parabenizar a Espanha pelo título", acrescentou Messi, encerrando a mensagem aos seus 514 milhões de seguidores no Instagram.

Segundo a imprensa local, o camisa 10 não estava entre os jogadores da seleção argentina que retornaram a Buenos Aires nesta segunda-feira.

A Associação de Futebol Argentino (AFA) anunciou que alguns integrantes do elenco retornariam diretamente aos seus clubes ou iniciariam um período de descanso.

O Inter Miami, clube onde jogam Messi e Rodrigo De Paul, ainda não confirmou quando a dupla se reapresentará para as disputas da Major League Soccer (MLS), que retomou suas atividades na semana passada.

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