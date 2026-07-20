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Internacional

Sobe para 10 o número de mortos em naufrágio na Guiana

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/07/2026 14:50

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O número de mortos no naufrágio na costa da Guiana, que envolveu mais de 100 pessoas, subiu para 10, segundo o último relatório oficial divulgado nesta segunda-feira (20), enquanto as buscas por sobreviventes continuam. 

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"Até as 12h35, oito corpos haviam sido recuperados durante a operação de hoje, o que eleva o número total de corpos recuperados desde o incidente para 10", diz um relatório do governo guianense sobre o incidente ocorrido no sábado, que deixou pelo menos 67 sobreviventes e um número indeterminado de desaparecidos.

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atm/ad/aa

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