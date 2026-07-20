Juíza da Califórnia suspende compra da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance

Uma juíza federal de Oakland, na Califórnia, atendendo a um pedido de urgência, ordenou nesta segunda-feira (20) a suspensão da compra do grupo de mídia Warner Bros. Discovery (WBD) pela rival Paramount Skydance, enquanto se aguarda uma análise completa do caso, segundo um documento judicial consultado pela AFP.

Procuradores-gerais de doze estados americanos, liderados pela Califórnia, contestam judicialmente a aquisição, que avalia a WBD em US$ 110 bilhões, incluindo dívidas, e argumentam que a fusão das duas empresas representaria um risco para a livre concorrência e para os consumidores.

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