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Juíza da Califórnia suspende compra da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance

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Repórter
20/07/2026 14:38

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Uma juíza federal de Oakland, na Califórnia, atendendo a um pedido de urgência, ordenou nesta segunda-feira (20) a suspensão da compra do grupo de mídia Warner Bros. Discovery (WBD) pela rival Paramount Skydance, enquanto se aguarda uma análise completa do caso, segundo um documento judicial consultado pela AFP.

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Procuradores-gerais de doze estados americanos, liderados pela Califórnia, contestam judicialmente a aquisição, que avalia a WBD em US$ 110 bilhões, incluindo dívidas, e argumentam que a fusão das duas empresas representaria um risco para a livre concorrência e para os consumidores.

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tu-arp/LyS/ad/cjc/aa

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