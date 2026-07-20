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Huthis do Iêmen anunciam bloqueio marítimo contra Arábia Saudita

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AFP
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Repórter
20/07/2026 14:04

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Os rebeldes huthis do Iêmen anunciaram, nesta segunda-feira (20), um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita, em meio à escalada da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, o que ameaça a capacidade do maior exportador mundial de petróleo bruto de navegar pelo Estreito de Ormuz.

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Os huthis, apoiados pelo Irã, "anunciam um bloqueio marítimo contra o inimigo criminoso saudita, baseado no princípio de 'olho por olho', com efeito imediato", declarou seu porta-voz militar, Yahya Saree, sem especificar como o grupo implementaria a medida. 

O anúncio ocorre após trocas de tiros na semana passada, as primeiras em anos, que colocam em risco o cessar-fogo negociado em 2022, ainda em vigor apesar de já ter expirado. 

Essas hostilidades seguem a recente tentativa de uma aeronave iraniana vinda de Teerã de pousar em Saná, desafiando a hegemonia saudita sobre o espaço aéreo iemenita. 

Caso entre em vigor, o bloqueio aumentará a pressão sobre a economia saudita e os mercados globais, cortando o acesso do reino aos seus portos no Mar Vermelho, cruciais para o comércio de petróleo, em um momento em que a retomada do conflito entre Teerã e Washington limita a passagem pelo Estreito de Ormuz.

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bur-aya-ds/lob/amj/cab/hgs/an/aa

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