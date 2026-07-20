Sheinbaum abordou tarifas com Trump e Carney antes de rodada comercial do T-MEC

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou, nesta segunda-feira (20), que conversou sobre tarifas com o seu homólogo americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, aproveitando a ocasião da final da Copa do Mundo, dois dias antes do início de uma terceira rodada de negociações comerciais.

Negociadores mexicanos e americanos retomam na terça-feira (21), na Cidade do México, as negociações para a revisão do tratado comercial da América do Norte, T-MEC, que também inclui o Canadá.

"Realmente foram poucos momentos com o presidente Trump e o primeiro-ministro Carney, mas sim, tivemos uma oportunidade de comentar o tema comercial", afirmou a mandatária em sua coletiva de imprensa diária.

Há "várias coisas pendentes" entre México e Estados Unidos, afirmou, motivo pelo qual pediu ao presidente americano para conversar por telefone.

Nas conversas "informais, mas muito amigáveis" durante a final entre Espanha e Argentina de domingo em Nova York, ela indicou a Trump a necessidade de chegar a um acordo sobre comércio, mas também sobre assuntos como os migrantes mexicanos.

Jamieson Greer, representante comercial dos Estados Unidos, estará na capital mexicana para manter três dias de conversações até quinta-feira. Esta é a terceira rodada entre México e EUA desde o início do ano.

Assinado pelos três países em 2018, o T-MEC entrou em vigor em 2020 com uma vigência inicial de 16 anos. O tratado estabelece uma revisão conjunta a cada seis anos.

No primeiro semestre de 2026, México e Canadá propuseram renová-lo já por mais 16 anos, mas Trump contestou, alegando que precisa de mais tempo para resolver divergências, e pediu que, de agora em diante, haja revisões anuais.

Sheinbaum afirmou que seu governo espera chegar a acordos com Washington nesta semana para que, nos próximos anos, sejam feitos apenas balanços de rotina.

"Não uma revisão a cada ano, pois isso não ajuda nem os Estados Unidos nem o Canadá nem o México", sustentou.

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