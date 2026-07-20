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Homem é preso por atear fogo em frente a prédio federal em Nova York

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Repórter
20/07/2026 13:15

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Um homem foi preso, nesta segunda-feira (20), por desatar um incêndio em frente a um prédio em Nova York que abriga escritórios federais da imigração, segundo as autoridades. 

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Um vídeo gravado por testemunhas e publicado nas redes sociais mostra policiais correndo do prédio em meio à densa fumaça branca e prendendo o homem. 

"Esta manhã, um indivíduo detonou um dispositivo incendiário em frente ao número 26 da Federal Plaza, em Nova York", disse o diretor do FBI, Kash Patel, no X. "O indivíduo está sob custódia", acrescentou. 

Ele afirmou que duas pessoas sofreram ferimentos leves e que a Força-Tarefa Conjunta de Combate ao Terrorismo do FBI está investigando o incidente. 

O prédio abriga tribunais de imigração e o escritório regional de Nova York do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), a agência responsável por implementar a ampla política anti-imigração do presidente Donald Trump.

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rh-cl/pnb/cjc/nn/aa

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