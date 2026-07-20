Sem Messi, parte da seleção argentina retorna a Buenos Aires

Sem o capitão Lionel Messi e com a ausência de outros jogadores, parte da seleção argentina e sua comissão técnica retornam a Buenos Aires nesta segunda-feira (20) à tarde, após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, segundo a imprensa local.

O avião que partiu de Nova York chegará ao aeroporto internacional de Ezeiza por volta das 18h30 locais (mesmo horário em Brasília), afirmou à AFP uma fonte da Aerolíneas Argentinas.

Como em outros retornos ao país, espera-se que torcedores da 'Albiceleste' a recebam no aeroporto ou nas instalações da Associação do Futebol Argentino (AFA).

"Não há recepção organizada nem convocação à imprensa", indicou a fonte da companhia aérea. Apesar disso, uma operação policial na área está sendo preparada de forma preventiva.

"Alguns jogadores do elenco partirão diretamente dos Estados Unidos para diferentes destinos, para se reincorporarem aos seus clubes ou iniciar seu período de descanso", declarou a AFA na noite de domingo em um comunicado.

O órgão informou que somente "uma parte da delegação integrada por jogadores, comissão técnica e membros do staff" retornará a Buenos Aires.

Embora a associação não tenha especificado qual foi a decisão de Messi, a imprensa local descartou seu retorno à Argentina junto com os outros atletas. Alguns veículos locais indicam que o técnico Lionel Scaloni também não integra a comitiva.

Segundo a imprensa, Emiliano "Dibu" Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Cuti Romero, Lautaro Martínez e Alexis Mac Allister devem desembarcar em Buenos Aires.

O governo do presidente Javier Milei havia se oferecido para montar uma operação especial para que os jogadores comemorassem com os torcedores e chegou a declarar que decretaria um feriado nacional.

No entanto, na noite de domingo uma multidão se antecipou e saiu às ruas para celebrar o desempenho da seleção no Mundial como demonstração de apoio e agradecimento aos vice-campeões.

Em Buenos Aires, a festa foi concentrada no Obelisco, onde milhares de pessoas se reuniram, com fogos de artifício, cantos de torcidas e até DJs improvisados com música eletrônica.

Perto da meia-noite, a polícia utilizou gás lacrimogêneo, água e balas de borracha para dispersar um grupo que protagonizou distúrbios, detendo 15 pessoas, segundo fontes policiais.

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